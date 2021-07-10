Грайр Товмасян вновь подал ходатайство о вызове президента Армении в КС в качестве свидетеля

Судья Конституционного суда Грайр Товмасян вновь подал ходатайство о вызове президента Армении Армена Саркисяна в качестве свидетеля на заседание Конституционного суда, но уже по другой статье. Как сообщает Арменпресс, с таким предложением Товмасян выступил на заседании 10 июля, после того как аналогичное ходатайство было отклонено Конституционным судом.

Грайр Товмасян сначала отметил, что его ходатайство о вызове президента в качестве свидетеля было отклонено по ошибке, так как он ссылался на другую статью.

«Поэтому сейчас я исправляю эту ошибку, предлагаю привлечь в качестве свидетеля президента Армении, руководствуясь статьей 55», - сказал Товмасян.

Товмасяна поддержала судья Аревик Петросян. Она снова настояла на том, чтобы ходатайство было обсуждено, иначе она посчитает это нарушением.

КС большинством судей постановил вынести решение по вышеупомянутому ходатайству Грайра Товмасяна в формате консультации после перерыва.

На заседании Конституционного суда 9 июля Грайр Товмасян внес 3 ходатайства. Первый из них касался вызова президента республики в качестве свидетеля, чтобы узнать, при каких условиях он решил назначить день выборов 20 июня. «Присутствующие не могут ответить на этот вопрос, но этот вопрос поднят как минимум в трех исках», - сказал он.

Однако утром 10 июля Конституционный суд Армении отклонил ходатайство Грайра Товмасяна.