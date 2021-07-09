Ваан Керобян и Максим Решетников договорились о новой программе экономического сотрудничества

8 июля исполняющий обязанности министра экономики РА Ваан Керобян в Москве встретился с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Как передает «Арменпресс», Министерство экономики Армении сообщило, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества между Арменией и Россией. В этом контексте Максим Решетников предложил разработать новую программу экономического сотрудничества, которая отныне будет согласовывать все совместные инвестиционные программы. Учитывая, что предыдущая программа долгосрочного экономического сотрудничества между двумя странами завершилась в 2020 году, министр Решетников подчеркнул необходимость нового долгосрочного стратегического документа.

Ваан Керобян и Максим Решетников договорились о создании совместной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству для разработки инвестиционных проектов, которую возглавят заместители министров с обеих сторон.

Партнеры обратились к вопросу устранения препятствий для взаимной торговли между Арменией и Россией. Особое внимание было уделено барьерам в связи с установлением дополнительных требований к винам, установленным техническими регламентами Евразийского экономического союза в России.

Исполняющий обязанности министра Ваан Керобян представил своему российскому коллеге скрытые препоны в сфере двусторонней торговли, которые мешают свободному перемещению товаров и услуг. В частности, он отметил, что малые и средние предприятия России в торговле с Арменией по-прежнему сталкиваются с налоговыми проблемами.

В ходе встречи Ваан Керобян подчеркнул значение прямого сотрудничества с региональными правительствами Российской Федерации, отметив подписанное 6 июля со Свердловской областью соглашение об осуществлении внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере. Максим Решетников также подчеркнул необходимость укрепления межрегионального сотрудничества между Россией и Арменией и активизации работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Касаясь сотрудничества в рамках ЕАЭС, стороны договорились о необходимости усиления интеграционных процессов между двумя странами с использованием всего потенциала ЕАЭС. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, а также совместных продаж продукции двух стран в ЕАЭС - металлургии, химической промышленности и вина. В ходе встречи обсуждался вопрос создания совместного логистического центра, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Россия является ведущим торговым партнером Армении, обеспечивая почти 30,3% внешнеторгового оборота республики. С момента присоединения Армении к ЕАЭС в январе 2015 года двусторонний товарооборот увеличился вдвое с 1,26 млрд долларов до 2,51 млрд долларов.