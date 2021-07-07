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В Москве стартовала встреча Пашиняна и Путина

В Москве стартовала встреча Пашиняна и Путина

В Москве стартовала встреча исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, вопросы, Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки дня.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с процессом реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению Нагорного Карабаха, а также восстановлением экономических и транспортных коммуникаций в регионе.


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