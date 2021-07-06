Незаменимая величина и национальная ценность: искусствоведы о Дживане Гаспаряне

О народном артисте Армянской ССР Дживане Гаспаряне, прославившего армянскую музыку и дудук по всему миру, в течение долгих лет с честью представлявшего нашу страну на различных музыкальных площадках, представители сферы говорят как об интересной и жизнерадостной личности, и отмечают, что его потеря необратима для армянского народа.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор заслуженного ансамбля песни и танца Армении им. Татула Алтуняна Григор Восканян отметил, что Дживан Гаспарян - национальная ценность и останется таковой. Григор Восканян напоминает, что Дживан Гаспарян начинал свою творческую деятельность в ансамбле, долгие годы, будучи его солистом.

“Это необратимая потеря, Дживан Гаспарян был для нас незаменимой величиной”, - подчеркивает он.

Восканян рассказывает, что когда Дживан Гаспарян бывал в Ереване, он находил время и обязательно приезжал на концерты ансамбля, и последним поводом для сотрудничества стало празднование 90-летие Мастера. «Он всегда сохранял связь с нами, считая ансамбль своим домом», - заключает Григор Восканян.

Ректор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Сона Ованнесян глубоко опечалилась, узнав о смерти Дживана Гаспаряна. Она подчеркивает, что Дживан Гаспарян так поднял репутацию дудука и ценность инструмента, что кассы дудука вчерашние и сегодняшние можно считать его школой. “У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Он был человеком, который популяризировал наш национальный инструмент во всем мире, вызвал большой резонанс и интерес к нашему дудуку, к армянской национальной музыке”, - подчеркивает Ованнесян.

Народный певец Гурген Дабагян признается, что Дживан Гаспарян очень любил его, много раз принимал в своем доме и всегда поддерживал своим советом. Дабагян утверждает, что мастер был полон юмора, был очень современным, с ребенком становился ребенком, с молодым человеком, молодым, интересным для всех, полным жизни и жизнерадостности.

«Не мне говорить о нем, потому что Дживан Гаспарян все сам сказал и доказал своим пройденным путем. Он внес большой вклад в развитие и распространение нашей музыки. Дживан Гаспарян вывел дудук из армянской среды на международную арену. Мы все это знаем, это не новость», - сказал Дабагян, подчеркнув, что он очень сожалеет о потере Мастера.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году в селе Солаг Котайкской области. У него было трудное детство, он рано потерял мать, отец воевал на Второй мировой войне. Он вырос в детском доме. Начал играть на дудуке в шесть лет. В 1947 году он выступал в Москве с народным самодеятельным ансамблем, и после концерта получил от Сталина в подарок часы «Победа». В 1956 г. он получил свою первую премию, в 1959 г. на Четвертом международном фестивале, проводимом под эгидой ЮНЕСКО - первую золотую медаль. Участвуя в этом же конкурсе, в 1962 г. он получил серебряную медаль, в 1973 г. - бронзу. В 1973 г. ему было присвоено почетное звание Народного артиста Армении. Свою международную музыкальную деятельность он начал в 1988 году. Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков известных фильмов, таких как «Страсти Христовы», «Ронни», «Онегин», «Гладиатор», «Сирано», «Кровавый алмаз», «Снег и пепел» и других. Он выпустил более 20 компакт-дисков, более 1 000 дисков, сыграл около 20 000 концертов.

Известие о кончине Дживана Гаспаряна 6 июля сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.

Анжела Амбарцумян