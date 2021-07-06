В Парламенте Арцаха обсудили перспективы развития сферы ИТ

6 июля в Национальном собрании Республики Арцах состоялось обсуждение, касающееся развития сферы информационных технологий. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Арцах, на обсуждении присутствовал министр территориального управления и инфраструктур Арцаха Айк Ханумян.

Программу государственного содействия развитию сферы информационных технологий Республики Арцах на 2021 год представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Смбат Петросян.

Он прежде всего коснулся краткосрочной программы в разрезе 6 -12 месяцев, которую планируется внедрить в Мартуни, Мартакерте и в Аскеране.

Цель программы - создание кадров сферы ИТ и обеспечение специалистов работой.

Государственное финансирование предусматривает организацию профессионального обучения, оснащение офисов, создание условий для работы. Тем, кто получит специализацию, будут предоставлены рабочие места по контрактам с соответствующими компаниями.

До сих пор правительство финансировало лишь образовательный процесс, по предлагаемой программе решается и вопрос обеспечения работой. На программу предусмотрено 50 млн. драмов, которые должны быть возвращены в виде налогов.

Депутатов интересовала эффективность программы, сроки и механизмы возврата потраченных сумм, возможные инвестиции в сферу военной промышленности.

Были обсуждены и вопросы, связанные с долгосрочным планированием развития сферы ИТ в Арцахе.