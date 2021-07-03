В Армении подтверждено 125 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 97 заболевших

По состоянию на 11:00 3 июля в Армении подтверждено 125 новых случаев заражения COVID-19, 97 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 5073 тестов. Всего проведено 1 197 651 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Всего подтверждено 225 464 случаев заражения COVID-19, 217 074 из которых вылечились, есть 4 521 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 769 пациента.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.