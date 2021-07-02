До старта в Лиге чемпионов в «Алашкерте» 6 новых игроков

До старта квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу чемпион Армении «Алашкерт» сделал сразу 6 пополнений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 27-летний центральный полузащитник Давид Хурцидзе - воспитанник московского ЦСКА, играл за московский «Арарат», пермский «Амкар», представлял сборную России до 17 лет, в «Алашкерт» перешел из ереванского «Арарата».

25-летний бразильский левый вингер Джеймс Сантос выступал за бразильские команды «Сампайо» и «Кампиненсе», в Ереване за «Арарат» и «Урарту», откуда перешел в «Алашкерт».

32-летний нападающий из Кот-д'Ивуара Фофана Бэкон хорошо известен армянским футбольным фанатам своими выступлениями в гюмрийском «Шираке». Покинув «Ширак», Бэкон играл за клубы Сербии «Партизан», «Чукарицки», «Воеводина», команды IMT, а также за казахстанский «Иртыш».

31-летний полузащитник Артак Едигарян вернулся в «Алашкерт». Опытный футболист, переведенный из «Арарата» в «Алашкерт», в составе команды в 137 матчах забил 34 гола и 25 результативных передач. Едигарян за сборную Армении провел 31 матч, забил 1 гол.

22-летний защитник из Нигерии Дэу Доса выступал за клубы «Лори» и «Ван».

Агван Давоян, 31-летний защитник, всю свою карьеру провел в гюмрийском «Шираке», где был капитаном команды.

К тренерскому штабу «Алашкерта» присоединился опытный специалист Тигран Есаян, который до этого работал в «Урарту».