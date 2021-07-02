Мероприятия, посвященные 100-летию Арно Бабаджаняна, пройдут на площадях и в парках Еревана

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию великого композитора, пианиста, педагога, народного артиста СССР и Армянской ССР Арно Бабаджаняна, Государственная филармония Армении под патронатом Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения осуществит концертный проект «Бабаджанян в Ереване».

Как передает «Арменпресс», в рамках проекта Государственная филармония Армении организует 6 концертов под открытым небом на площадях и в парках столицы.

3-го июля с 18:00 до 20:00 мероприятие состоится в административном районе Кентрон на территории, прилегающей к памятнику Арно Бабаджаняну, 4 - го июля с 21:00 до 23:00 на той же территории запланирована и другая программа, 6-го июля с 21:00 до 23:00 в парке имени Татула Крпеяна административного района Нор Норк, 7-го июля с 19:00 до 22:00 в парке имени О. Туманяна административного района Ачапняк.