Молодой борец Лева Геворгян одержал победу над азербайджанцем и стал чемпионом Европы
22:31, 30 Июнь, 2021
Член молодежной сборной Армении по вольной борьбе Лева Геворгян стал чемпионом Европы.
Как сообщает Арменпресс, в финале проходящего в немецком Дортмунде молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Лева Геворгян одержал победу над Айдыном Ахмадовым со счетом 11:0.
Ранее Сергей Саркисян стал бронзовым призером чемпионата Европы, а Левик Микаелян - серебряным призером.
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