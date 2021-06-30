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Молодой борец Лева Геворгян одержал победу над азербайджанцем и стал чемпионом Европы

Молодой борец Лева Геворгян одержал победу над азербайджанцем и стал чемпионом Европы

Член молодежной сборной Армении по вольной борьбе Лева Геворгян стал чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, в финале проходящего  в немецком Дортмунде молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Лева Геворгян одержал победу над Айдыном Ахмадовым со счетом 11:0.

Ранее Сергей Саркисян стал бронзовым призером чемпионата Европы, а Левик Микаелян - серебряным призером.


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