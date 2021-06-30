Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире: Макрон

Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, форум "Поколение равенство" под эгидой ООН открылся в среду в Париже. В нем принимают участие французский лидер, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, по видеосвязи - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис и другие.

"Вопрос, который нас занимает сегодня, никак не меньше, чем половина человечества", - сказал Макрон на открытии форума.

"Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь, срочность связана с контекстом – и этого мы не могли предусмотреть – это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства", - подчеркнул французский лидер.

Он указал на то, что насилие в отношении женщин увеличилось в период пандемии. "Часто говорят, что коронавирус – это антисоциальный вирус, потому что он затрагивает наиболее слабых, он еще к тому же антифеминистический", - подчеркнул президент Франции.