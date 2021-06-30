В ПАСЕ продвижение вперед без возвращения армянских пленных считают невозможным: Ованес Игитян

Общая атмосфера в Парламентской ассамблее Совета Европы сосредоточена на волнующих Армению вопросах, в частности, на вопросе возвращения армянских пленных, вопросе вторжения Азербайджана в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил член делегации НС Армении в ПАСЕ, депутат от фракции «Мой шаг» Ованнес Игитян.

«Все докладчики, представители всех стран-участниц ПАСЕ (кроме представителей одной-двух стран) считают, что без возвращения пленных двигаться вперед невозможно. «огда мы говорим о создании атмосферы доверия, ясно, что атмосфера доверия невозможна без возвращения пленных», - сказал Ованнес Игитян.

Депутат отметил, что в ПАСЕ обсуждался и вопрос вторжения Азербайджана в Армению, были проведены параллели с враждебными действиями Турции в Средиземном море, вызвавшими недовольство в ПАСЕ.

«Что делает Азербайджан? Сначала он вторгается на территорию Армении, потом говорит: давайте вести переговоры. И в случае с Турцией, и в случае с Азербайджаном мы поставили перед нашими партнерами вопрос, что любые переговоры невозможны при наличии военнопленных», - добавил Игитян.

Депутат подчеркнул, что как в выступлениях членов делегации НС Армении, так и в выступлениях коллег из других стран были все вопросы, которые волнуют Армению.

«Вы знаете, что у ПАСЕ нет карательных рычагов, но мы видим, что представители стран-членов ПАСЕ переносят эту общую атмосферу в свои парламенты», - заключил Ованнес Игитян.