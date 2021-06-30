ЕБРР, ЕС, ЗКФ увеличивают финансирование МСБ Армении

Частный сектор Армении благодаря финансовому пакету в размере 10 миллионов долларов, совместно разработанному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским союзом (ЕС) и Зеленым климатическим фондом (CSF) для содействия частному сектору, сможет воспользоваться новыми ресурсами зеленого финансирования. Их задача заключается в обеспечении более устойчивой, низкоуглеродной, устойчивой к климату экономике. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил ЕБРР.

Пакет финансирования предоставляется АКБА Банком в рамках Программы финансирования зеленой экономики ЕБРР (GEFF) и Кредитной линия ЕС для бизнеса ЕБРР, предоставляющей ссуды местным предприятиям для инвестирования в смягчение последствий изменения климата и в адаптацию, а также в модернизацию технологий и услуг для соответствия требованиям и стандартам ЕС при продвижении зеленых технологий.

Кредитная линия ЕС для бизнеса ЕБРР помогает местным компаниям повышать свои стандарты, модернизировать производство, улучшать условия труда и повышать конкурентоспособность на местном и международном рынках. Как минимум 70% любой ссуды будет направлено на финансирование инвестиций в зеленые технологии. Заемщики имеют доступ к стимулирующим грантам и к техническим консультациям, финансируемым Европейским союзом в рамках инициативы ЕС для бизнеса.

Программа финансирования зеленой экономики ЕБРР поддерживает предприятия и владельцев недвижимости, которые хотят инвестировать в зеленые технологии. Финансирование будет предоставляться проектам, которые включают инвестиции в такие технологии, как теплоизоляция, фотоэлектрические солнечные панели, геотермальные тепловые насосы и водосберегающие системы орошения. Программа также включает в себя комплексный пакет технических рекомендаций, которые помогут определить и протестировать возможности зеленых инвестиций. Компании могут узнать, какие зеленые технологии доступны в Армении, с помощью ITF Technology Selector.

Зеленый климатический фонд будет поддерживать проект посредством наращивания потенциала и его реализации, одновременно предоставляя стимулирующие гранты для приемлемых зеленых проектов.

Об этом заявил глава ЕБРР в Армении Дмитрий Гвиндадзе. «Поощрение технологической модернизации частного сектора и поддержка повысят конкурентоспособность и потенциал для дальнейшего увеличения экспорта». АКБА Банк является одним из наших постоянных клиентов и совершает влиятельные операции по всей стране. Мы стремимся помогать компаниям повышать свои стандарты и успешно работать во благо экономики Армении».

«Целью Кредитной линия ЕС для бизнеса ЕБРР является содействие армянскому малому и среднему бзнесу путем обеспечения высокой добавленной стоимости, повышения их конкурентоспособности и производительности в соответствии с положениями Всеобъемлющего соглашения о расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. ЕС привержен содействию зеленой трансформации армянского частного сектора, его интеграции в европейскую производственную цепочку», - сказала Андреа Викторин, глава Представительства ЕС в Армении.

АКБА Банк - один из ведущих банков Армении, предлагающий полный спектр услуг для индивидуальных клиентов, малых и средних предприятий (МСП). По размеру активов это 4-й по величине банк в Армении, он в области сельского хозяйства, кредитования микро-, малых и средних предприятий в сельской местности занимает доминирующее положение.

Программа GEFF помогает создать в Армении зеленую экономику, поддерживая расширение зеленого финансирования в рамках подхода ЕБРР по переходу к зеленой экономике (GET).

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Армении. На сегодняшний день банк инвестировал более 1,51 миллиарда евро в 189 проектов в Армении в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, при этом 88% инвестиций приходится на частный сектор.