В «Ераблуре» состоялось мероприятие по случаю Дня памяти без вести пропавших.

В воинском пантеоне «Ераблур» 29 июня состоялось мероприятие по случаю Дня памяти без вести пропавших. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Арман Саргсян, высокопоставленные военнослужащие Генштаба Минобороны, представители общественных организаций, объединяющих борцов за свободу, родственники пропавших без вести и друзья военных.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, памятное мероприятие прошло у памятника пропавшим без вести под руководством духовного лидера Вооруженных сил иерея Мовсеса Саркисяна.

Советник Минобороны Вардан Аветисян в своем выступлении отметил, что Минобороны всегда будет поддерживать семьи всех военнослужащих, судьбы которых неизвестны.