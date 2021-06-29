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Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19

Абхазия обратилась к России за помощью в борьбе с COVID-19

Абхазия обратилась к РФ за помощью в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции глава минздрава республики Эдуард Бутба.

"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь (в борьбе с COVID-19- ред.) при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом. Этот вопрос рассматривается", - сказал Бутба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом министр отметил, что в Абхазии увеличилось число заболевших коронавирусом.

В прошлом году российские медики приезжали в Абхазию для оказания помощи больным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в республике были выявлены британский и индийский штаммы COVID-19. Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 17 044, выздоровело — 15 407 человек, 245 инфицированных скончались.


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