К 150-летию Александра Спендиаряна вышла в свет книга Георгия Будагяна, посвященная опере «Алмаст»

К 150-летию Александра Спендиаряна Доме-музей композитора издал книгу дирижера Георгия Будагяна «Заметки об инструментовке А. Спендиаровым оперы «Алмаст» », написанная дирижером после десятилетий дирижирования и изучения оперы «Алмаст».

Как сообщает «Арменпресс», музыкальной публике книга была представлена 28 июня в Доме-музее Александра Спендиаряна.

Главный редактор, заслуженный деятель искусств Республики Армения, кандидат искусствоведения, профессор ЕГК Алина Пахлеванян сказала, что это долгожданное издание. «С 1968 года работа была готова и передана в ведение Дома-музея. Это очень важная книга, потому что автор - большой профессионал, один из лучших наших дирижеров, талантливый музыковед, патриот. Это произведение может стать настольной книгой для студентов, которым предстоит изучить инструментовку, познакомиться с секретами мастерства Спендиаряна», - сказала Пахлеванян.

По словам редактора, книга «Заметки об инструментовке А. Спендиаровым оперы «Алмаст» » - работа, состоящая из тонких наблюдений. «Георгий Будагян прекрасно знал каждую ноту и каждый отрывок партитуры и отмечал, какими средствами аранжировки Спендиарян добивается большей выразительности, как может сочетать различные инструменты, чтобы получить звучание зурны. Будагян пишет в книге, что «Персидский марш» имеет 33 версии инструментовки», - сказала Алина Пахлеванян и напомнила, что Будагян замечал много нюансов, потому что знал оперу «Алмаст» наизусть, он был первым и блестящим ее исполнителем.

Директор дома-музея Марине Отарян сообщила, что книга издана тиражом в 50 экземпляров. Язык исследования - русский, он сохранен.

«Книга издана в основном для профессионалов, она не поступит в продажу. Книга имеет адресатов - музыкальные библиотеки, библиотеки оперных театров, оркестров, дирижеров, учебные заведения. Книга отправится в Россию, Грузию и в другие страны», - сказала Отарян.

Говоря о постановке в рамках юбилея композитора оперного спектакля «Алмаст», Марине Отарян подчеркнула, что заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян сказал, что постановка оперы была включена в список юбилейных мероприятий, но из-за проблем, она была отложена. Может быть, это произойдет до дня рождения Спендиаряна, 1 ноября.

Презентация книги, в которой участие приняли специалисты и меломаны, сопровождалась выступлениями воспитанников музыкальной школы им. А. Спендиаряна.