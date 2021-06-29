В Баку продолжаются судебные процессы над 27 армянскими военнопленными

Азербайджан продолжает судебные процессы над 27 армянскими военнопленными по уголовным делам, возбужденным по сфабрикованным обвинениям.

В Баку 29 июня проходят два судебных заседания. По одному проходят 14 армянских военнопленных: Гегам Самвелович Серобян, Грач Арзуманович Авагян, Армен Егиазарович Багасян, Гор Ваграмович Гаспарян, Камо Каренови1 Сефилян, Володя Вачаганович Акопян, Геворг Норайрович Асертян, Сисак Гришаевич Енгоян, Альберт Комиевич Петросян, Ромик Мисакович Седракян, Арам Гарникович Миносян, Мкртич Симонович Миносян, Эдгар Вачаганович Матесян и Юрий Тигранович Карапетян.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на азербайджанские СМИ, другой процесс касается 13 военнопленных: Айказа Корьюновича Ованнисяна, Вараздата Анушавановича Манукяна, Давида Степановича Степаняна, Левона Ашотовича Тосуняна, Артура Эдуардовича Багдасаряна, Сероба Суреновича Авакяна, Вараздата Сережаевича Арутюняна, Жоры Ваноевича Манукяна, Грайра Грачевича Герабяна, Нарека Агаевича Гаспаряна, Григора Гагоевича Курегяна, Ашота Артаковича Геворкяна, Мартина Мушеговича Аграманяна.

Всем приписывается ложное обвинение в терроризме и диверсии.

Азербайджан продолжает не выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в частности, возвращение военнопленных.