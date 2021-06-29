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Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его наблюдении

Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его наблюдении

Президент США Джо Байден заявил, что не потерпит наличие ядерного оружия в Иране. В этом американский лидер заверил уходящего президента Израиля Реувена Ривлина на их встрече в Белом доме․ Как передает Арменпресс, об этом пишет Associated Press.

Байден подчеркнул, что "Иран никогда не получит ядерное оружие пока я за этим наблюдаю".

Президент США отметил, что ранее отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам, которыми, как считают американские военные, пользовались боевики, поддерживаемые Ираном. Цели находились на границе Ирака и Сирии. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что авиаудары США по проиранским силам нелегитимны и являются актом агрессии по отношению к этим государствам.

На прошлой неделе начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, и выразил несогласие со стремлением США вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

 


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