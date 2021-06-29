Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его наблюдении

Президент США Джо Байден заявил, что не потерпит наличие ядерного оружия в Иране. В этом американский лидер заверил уходящего президента Израиля Реувена Ривлина на их встрече в Белом доме․ Как передает Арменпресс, об этом пишет Associated Press.

Байден подчеркнул, что "Иран никогда не получит ядерное оружие пока я за этим наблюдаю".

Президент США отметил, что ранее отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам, которыми, как считают американские военные, пользовались боевики, поддерживаемые Ираном. Цели находились на границе Ирака и Сирии. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что авиаудары США по проиранским силам нелегитимны и являются актом агрессии по отношению к этим государствам.

На прошлой неделе начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, и выразил несогласие со стремлением США вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.