В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо

В Греции нашли картину Пабло Пикассо "Голова женщины", украденую из Афинской национальной галереи 9 лет назад. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию Афин.

Также удалось найти полотно "Ветряная мельница" Питера Мондриана, похищенное вместе с картиной Пикассо и еще одним произведением. Преступники за несколько минут украли три картины в 2012 году.

Полотна нашли через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.

Пикассо подарил галерее "Голову женщины" в 1949 году, в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Художник написал картину в 1939 году.

В мае произведение Пикассо "Женщина, сидящая у окна" было продано на аукционе Christie's за $103,4 млн.