В Армении сделано 74 814 прививок от COVID-19

С начала вакцинации от COVID-19 по 27 июня сделано 74 814 прививок, из которых первую дозу получили 58 618 человек, вторую – 16 196. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве Республики Армения.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу - воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00. Для получения прививки необходимо заранее позвонить в выбранную поликлинику, независимо от регистрациии, и записаться на вакцинацию.

Также могут быть вакцинированы и иностранные граждане. Прививки бесплатны и для них.

Вакцины «АстраЗенека» и «Коронавак» предназначены людям старше 18 лет, делаются на добровольной основе. Вакцина «Спутник V» предназначена для хронических больных старше 18 лет, медицинских работников от 18 до 54 лет, жителей и сотрудников центров социальной помощи.