Азербайджанские военнослужащие угрожали жителям села Тег: необходима зона безопасности: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением о поведении азербайджанских военнослужащих, которые не позволяли жителям села Тег Сюникской области собрать скошенную траву. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

«Азербайджанские военнослужащие жителям села Тег Сюникской области, на суверенной территории Республики Армения, угрожали огнестрельным оружием, и не позволили им собрать скошенную траву.

В частности, 26 июня 2021 г. жители села Тег отправились на свою землю, чтобы собрать траву, скошенную 23-24 июня.

Когда они были примерно в 300 метрах от азербайджанской позиции в административной зоне общины Тег, они заметили, что 5 азербайджанских вооруженных военнослужащих приближаются к ним с агрессивными криками.

Подойдя метров на 150, они направили оружие на жителей села, стали угрожать, кричать и не позволили собрать траву. Двое из них вели себя агрессивнее и потребовали, чтобы жители села вообще не приезжали в эти районы и не пытались использовать эти земли.

Инцидент произошел на территории, именуемой Андрун Карер, которая находится на пересечении сел Тег, Аравус и Хнацах. Эти земли используются жителями упомянутых трех деревень.

Здесь есть и частные участки и общественные. Жители этих трех деревень используют их как пастбища для выпаса скота.

Собрать траву жители села смогли только, 27 июня, когда туда отправились руководство 1-го армейского корпуса ВС Армении и руководители органов местного самоуправления.

Об этом Защитнику прав человека сообщили жители села, в том числе жители села, которые путались собрать свое сено, а также глава административной общины Тег. Вся информация проверена сотрудниками Защитника.

Это преступное деяние азербайджанских военнослужащих против граждан Республики Армения произошло на суверенной территории Республики Армения.

Очевидно, что подобные открытые преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на то, чтобы лишить граждан Республики Армения таких жизненно важных прав на жизнь, как занятие скотоводством, получение семейного дохода. Все это следует рассматривать на продолжающейся основе, поскольку в отношении жителей сел Гегаркуника и Сюника они совершаются регулярно (угрозы пастухам, кражи скотины и т. д.).

Этот случай еще раз доказывает, что для защиты населения Армении от преступных действий азербайджанских вооруженных сил в срочном порядке требуется наличие зоны безопасности».