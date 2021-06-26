Наша цель - посеять семена доверия: глава МИД Австрии о необходимости армяно- азербайджанского примирения

В настоящее время регион Южного Кавказа остро нуждается в доверии между обществами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг на пресс-конференции в представительстве ЕС в Грузии.

Он коснулся встреч с исполняющем обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку и состоявшихся в ходе них интенсивных обсуждений.

«Наша цель состояла в том, чтобы понять, как можно построить доверие. Этот визит подтвердил то, что мы уже знали: доверие - это самый важный ресурс, в котором нуждается регион и которого ему не хватает. Наша цель - посеять семена этого доверия.

Мы знаем, что раны нагорно-карабахской войны все еще открыты, но нам нужен процесс заживления. Этот визит показал, что стороны понимают, что есть реальная необходимость в этом процессе, и им нужны партнеры, чтобы начать этот процесс. Европейский союз готов оказать всяческую помощь», - сказал Шалленберг.

Он отметил, что они высоко оценивают роль Грузии в этом вопросе, благодаря которой стало возможным освобождение Азербайджаном армянских пленных и передача Арменией карт заминированных территорий.

«Я думаю, что это трехстороннее сотрудничество выгодно для всех сторон», - сказал глава МИД Австрии, отметив, что ЕС полностью поддерживает такие процессы.