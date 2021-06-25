Сборная Армении по теннису обыграла сборную Азербайджана на Кубке Дэвиса

Сборная Армении по теннису в столице Северной Македонии Скопье встретилась со сборной Азербайджана в 4-й подгруппе Кубка Дэвиса. Как сообщает Арменпресс, сборная Армении начала с победы в одиночном разряде.

Седрак Хачатрян в двух сетах выиграл у Эльвина Хашимова со счетом 6:3, 6:0. В другом матче Микаел Аветисян уступил Тамерлану Азизову.

В парном разряде Седрак Хачатрян/Генрик Никогосян обыграли Хашимова/Азизова. Сборная Армении выиграла со счетом 2:1.

В первом туре сборная Армении обыграла команду Албании со счетом 2:1. В следующем туре соперником будет Черногория, у которой тоже две победы после двух туров.