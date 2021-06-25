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Азиатские индексы - 25-06-21

Азиатские индексы - 25-06-21

ТОКИО, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 29066.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.80% и составил 1962.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.15% и составил 3607.56 пункта, а HANG SENG вырос на 1.40% и составил 29288.22 пункта.


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