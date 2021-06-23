Меркель предложила провести встречу между лидерами ЕС и Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Как сообщила в среду на своем сайте британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным издания, соответствующее предложение было озвучено послами Германии и Франции на состоявшемся в среду в Брюсселе заседании комитета постоянных представителей ЕС. Один из источников газеты в дипломатических кругах ЕС заявил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран, так как была обнародована непосредственно накануне саммита ЕС, который состоится 24-25 июня. Отмечается, что Париж и Берлин настаивают на том, чтобы в итоговом заявлении саммита были смягчены формулировки, касающиеся России, и подчеркивалась готовность Евросоюза "выборочно взаимодействовать" с РФ по темам, представляющим взаимный интерес.

Еврокомиссии предлагается определить "конкретные предложения и рычаги влияния", которые могут быть использованы при взаимодействии с РФ в целом ряде областей. Список, который приводит издание, включает борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом, осуществлении космических программ, здравоохранении, а также по внешнеполитическим вопросам, касающимся Ирана и Сирии.

Как пишет газета, в Берлине считают, что состоявшийся 16 июня американо-российский саммит в Женеве может послужить основой для нормализации отношений Запада с РФ. По данным издания, вместе с Францией ФРГ выступила за изменение стратегии ЕС в отношении России и налаживание более тесных связей с Москвой после встречи Путина с главой Белого дома Джо Байденом.