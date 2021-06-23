Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио

Участники американской поп-рок группы Jonas Brothers представили в Сети трек "Remember this", переделанный для сопровождения американской трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает Music News.

По информации издания, номинанты на премию "Грэмми" официально презентуют песню на телевидении 21 июля на телешоу "Olympic dreams featuring Jonas Brothers" — за два дня до церемонии открытия Игр. Эфир покажут на канале NBC.

Впервые фрагмент из "Remember this" прозвучал в мае, на церемонии Billboard Music Awards. Сейчас же состоялся релиз в цифровом формате. Мелодию музыканты наложили на позитивное лирик-видео, опубликованное на YouTube. Ролик собран из концертных снимков, на которых поклонники держат плакаты со строками из песни,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Music News подчеркивают, что в песню, которая прозвучит в июле на NBC, будут добавлены новые слова, вдохновленные спортивной феерией и сборной США. В таком виде композицию участники Jonas Brothers исполнят впервые.

Этим же летом Jonas Brothers планируют отправиться в концертный тур под названием "Remember this", который стартует 20 августа в Лас-Вегасе.