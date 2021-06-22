У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, но прежде всего приходом нового штамма, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конечно, когда такой рост - это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса, другой, "индийский" штамм", - заявила Ракова.

Порядка 90% всех новых случаев заболевания COVID-19 в Москве связаны с индийским штаммом, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как уже сейчас ясно от экспертов, он (индийский штамм - ред.) доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

В настоящее время в Москве на дому лечатся более 70% пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасаия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день на дому лечатся свыше 70% всех заболевших", - сказала Ракова.