В Грузии с 1 июля отменяют запрет на передвижение в ночное время (т. н. "комендантский час"), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Кроме того, с 22 июня в Грузии отменяется ношение масок в открытом пространстве, передает Арменпресс со ссылкойна Sputnik.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый "комендантский час," – сказал Гарибашвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Глава правительства также отметил, что через две недели в Грузию доставят миллион доз вакцин против коронавируса, и в стране начнется активная фаза вакцинации.

Ношение масок в Грузии всюду, кроме собственной квартиры и машины, было обязательным с 4 ноября прошлого года.

"Комендантский час" в Грузии ввели в марте 2020 года, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидположения, он был вновь введен в ноябре. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.

Периодически в разных городах страны проходили акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.