По состоянию на 11:00 21 июня в Армении подтверждено 77 новых случаев заражения COVID-19, 70 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 778 тестов. Всего проведено 1 156 409 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 224 330 случаев заражения COVID-19, 216 182 из которых вылечились, есть 4 502 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 550 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 096.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.