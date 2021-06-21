Подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков: лидирует партия «Гражданский договор» - 59,44%

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 439 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков.

Как сообщает Арменпресс, лидируют следующие партии и блоки:

Партия «Гражданский договор» - 59,44%;

Блок «Армения» - 18,13%;

Блок «Честь имею» - 5,66%;

Партия «Процветающая Армения» - 4,83%;

Партия «Республика» - 2,38%;

Партия «Просвещенная Армения» - 1,14%.