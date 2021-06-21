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Подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков: лидирует партия «Гражданский договор» - 59,44%

Подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков: лидирует партия «Гражданский договор» - 59,44%

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 439 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. 

Как сообщает Арменпресс, лидируют следующие партии и блоки:

Партия «Гражданский договор»  - 59,44%;

Блок «Армения» - 18,13%; 

Блок «Честь имею» - 5,66%; 

Партия «Процветающая Армения» - 4,83%;

Партия «Республика» - 2,38%; 

Партия «Просвещенная Армения» - 1,14%.


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