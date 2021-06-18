Блинкен заверил главу МИД Израиля в поддержке со стороны Вашингтона

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с новым министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом подчеркнул неизменность поддержки Тель-Авива со стороны Соединенных Штатов в плане обеспечения безопасности, сообщил американский госдепартамент,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лапид подчеркнули прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили "текущие проблемы Израиля и региона", важность двусторонних отношений между США и Израилем. Они коснулись "необходимости улучшения израильско-палестинских отношений на практике", обменялись мнениями о возможностях углубления усилий по нормализации ситуации в регионе, "а также по вопросам региональной безопасности, включая Иран", говорится в сообщении.