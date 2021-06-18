Самвел Бабаян ни одну политическую силу не считает фаворитом этих выборов

Военный деятель Самвел Бабаян, возглавляющий предвыборный список партии «Азатакан», заявил, что в ходе предвыборной кампании были трудности, но они смогли их преодолеть.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции Бабаян отметил, что кампания была интересной, но произошла поляризация общества вокруг двух полюсов, что он считает неправильным.

«Потому, что все медиа-поле сформировали два полюса, и было трудно преодолеть этот барьер. Нельзя проводить кампанию за 12 дней, презентовать свою программу публике. Был ряд трудностей, но мы их преодолели, решать народу. Сейчас я никого не считаю фаворитом этих выборов», - сказал Самвел Бабаян.