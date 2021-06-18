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Самвел Бабаян ни одну политическую силу не считает фаворитом этих выборов

Самвел Бабаян ни одну политическую силу не считает фаворитом этих выборов

Военный деятель Самвел Бабаян, возглавляющий предвыборный список партии «Азатакан», заявил, что в ходе предвыборной кампании были трудности, но они смогли их преодолеть.

 Как сообщает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции Бабаян отметил, что кампания была интересной, но произошла поляризация общества вокруг двух полюсов, что он считает неправильным.

«Потому, что все медиа-поле сформировали два полюса, и было трудно преодолеть этот барьер. Нельзя проводить кампанию за 12 дней, презентовать свою программу публике. Был ряд трудностей, но мы их преодолели, решать народу. Сейчас я никого не считаю фаворитом этих выборов», - сказал Самвел Бабаян.


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