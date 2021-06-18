Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Артур Давтян примет участие в Форуме руководителей прокуратур европейских стран

Артур Давтян примет участие в Форуме руководителей прокуратур европейских стран

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян, начальник Управления международного правового сотрудничества генеральной прокуратуры Егиазар Авагян и советник генерального прокурора Артур Багдасарян 5 июля вылетят в Санкт-Петербург для участия в Форуме глав европейских прокуроров. Об этом «Арменпресс» уведомился с сайта e-gov.am.

Делегация генеральной прокуратуры Республики Армения будет в Санкт-Петербурге до 9 июля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации