Артур Давтян примет участие в Форуме руководителей прокуратур европейских стран

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян, начальник Управления международного правового сотрудничества генеральной прокуратуры Егиазар Авагян и советник генерального прокурора Артур Багдасарян 5 июля вылетят в Санкт-Петербург для участия в Форуме глав европейских прокуроров. Об этом «Арменпресс» уведомился с сайта e-gov.am.

Делегация генеральной прокуратуры Республики Армения будет в Санкт-Петербурге до 9 июля.