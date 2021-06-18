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В Гондурасе пять человек погибли во время беспорядков в тюрьме

В Гондурасе пять человек погибли во время беспорядков в тюрьме

По меньшей мере пять человек погибли, 39 получили ранения в Гондурасе в результате перестрелки в тюрьме Ла-Толва на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает агентство EFE.

Отмечается, что в ходе беспорядков 15 заключенных госпитализированы с огнестрельными ранениями. На территории тюрьмы в настоящий момент увеличено число сотрудников правоохранительных органов, ситуация взята под контроль. Причиной беспорядков стала борьба враждующих банд.


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