 В Ереване с июля начнет работать новая патрульная служба

В Ереване в июле планируется начало работы новой патрульной службы. Как сообщает «Арменпресс», об этом, отвечая на вопрос и. о. вице-премьера Тиграна Авиняна, на заседании правительства заявила заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян.

«Пятимесячная образовательная программа стартовала в январе и завершится в конце июня. По нашему плану начало деятельности новой службы в Ереване намечено на июль», - сказала Григорян.

Она выразила надежду, что с новыми сотрудниками в полиции произойдут значительные изменения, в результате чего повыситься общественное доверие.

Новая патрульная служба создается в рамках реформ полиции. Патрульная служба заменит патрульную службу и ГИБДД. Для работы в патрульной службе заявители проходят образовательную программу.