Газета «Айастани Анрапетутюн»: В Шуши были попраны права армян и интересы России

«Вместе с нарушением права армян жить на своей тысячелетней родине и права на самоопределение, провозглашенного на основе международно признанных норм, 15 июня два тюркских государства своим шагом напрямую нанесли удар и по традиционным интересам России в регионе. В Шуши Анкара и Баку, используя логику политики пряника и кнута, и заявляя о своем содействии российским миротворцам, в то же время узаконивают существование турецких военных в Агдаме и, мы уверены, увеличивают и их количество, и оснащение военной техникой».

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