Подведены итоги конкурса программы «Развитие органического сельского хозяйства» на 2020-2021 гг.

ACBA Bank и Немецкая ассоциация охраны природы (NABU) подвели итоги конкурса на совместно разработанную программу «Развитие органического сельского хозяйства» на 2020-2021 годы.

В течение конкурса учитывались перспективы претендентов на экспорт органической продукции в случае ее сертификации, влияние проекта на окружающую среду, возможности создания рабочих мест, а также работа предприятий в приграничных населенных пунктах и ряд других обстоятельств.

В этом году при содействии программы сертификацию получат 18 МСП.

Ознакомиться со списком победителей конкурса можно здесь:

Программа развития органического сельского хозяйства - это годовая программа, в которой могут участвовать партнеры ACBA Bank. Программа «Развитие органического сельского хозяйства» реализуется АКБА Банком с 2015 года, совместно с NABU. Цель проекта - содействие развитию органического сельского хозяйства Армении и производителям этого сектора.