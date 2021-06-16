Новый раунд поддержки «Авроры» для Арцаха

С девятью новыми проектами общее число финансируемых инициатив достигло 80. 16 июня 2020 года – Ереван, Армения – Программа “«Аврора» для Арцаха”, созданная для помощи детям и взрослым, столкнувшимся с тяжелым гуманитарном кризисом после Арцахской (Нагорно-Карабахской) войны 2020 года, продолжает оказывать поддержку проектам, способствующим обеспечению долгосрочного социального развития региона.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью фонда IDeA.

Как было объявлено ранее, одним из ведущих принципов программы остается ее быстрота, эффективность и отсутствие бюрократии. На данном этапе «Аврора» поддержит девять новых проектов, направленных на поиск устойчивых решений широкого спектра вопросов, включая качественное здравоохранение, социальную реинтеграцию, расширение прав и возможностей и образование. Отбор проектов последовал за мероприятием Диалогов «Аврора» под названием «Партнерство для Арцаха», которое прошло в колледже UWC Dilijan 2 мая 2021 года при участии партнеров программы “«Аврора» для Арцаха”, представителей местных организаций и организаций диаспоры, фондов, государственных структур и СМИ. Все они согласились с тем, что для обеспечения успеха региона необходимо, помимо прочего, уделять особое внимание человеческим ресурсам и высококлассным специалистам, которые будут вовлечены в восстановительные работы в Арцахе.

Вот список новых проектов программы:

Привлечение медицинских специалистов из Армении и из-за рубежа в медицинские учреждения Арцаха (совместно с Министерством здравоохранения Республики Арцах); Поддержка раненых солдат: программа социальной интеграции (совместно с Фондом Азнавура и НПО «Поддержка раненых солдат и солдат с ограниченными возможностями»); Поддержка программы пчеловодства для перемещенных семей (совместно с НПО Национальное движение «За Арцах»); Организация занятий ушу для детей, живущих в приграничных селах Арцаха (совместно с Арцахской федерацией ушу и кунг-фу); Двуязычный (французско-армянский) семинар по драматическому искусству для молодежи Арцаха (совместно с культурным фондом «Фрамарт» и Франко-армянским союзом); «Лидерство через сострадание» (LwE) (совместно с Refugees United Soccer Academy (iACT) и GOALS ARMENIA); Помощь семье вынужденных переселенцев в открытии пекарни в селе Хнацах в Арцахе (совместно с благотворительным фондом Jraghactsner); Расширение экономических возможностей арцахской молодежи, пострадавшей от конфликта (совместно с армянским благотворительным фондом «Детские деревни – SOS»); «Арцахская война 2020 года: потери, вызовы и шаги по восстановлению устойчивости» (исследовательский проект в сотрудничестве с Армянской ассоциацией социальных работников).

«Проекты, получившие поддержку на этом этапе, направлены на социальное развитие семей, пострадавших от войны, здравоохранение, культуру, образование и спорт, и помогут различным группам населения, от детей до пожилых людей, еще больше увеличив число тех, чью жизнь изменила программа “«Аврора» для Арцаха”. В частности, большое внимание уделено созданию возможностей для развития для молодежи Арцаха», – отметила руководитель программы “«Аврора» для Арцаха” Наринэ Агабалян. С момента запуска программы в ноябре 2020 года она оказала поддержку в общей сложности 80 проектам в сотрудничестве с 55 партнерами, как местными, так и международными, и выделила 1,74 млн долларов на помощь пострадавшим от войны. Программа также способствовала укреплению партнерских отношений «Авроры» с такими известными международными организациями как «Детские деревни – SOS», iACT, Фонд Азнавура и др.

“«Аврора» для Арцаха” продолжится в 2021 и 2022 годах и будет расширяться, рассматривая новые проекты и оказывая поддержку тем, кто соответствует критериям отбора. Мы благодарны нашим сторонникам, чья щедрость делает это возможным, и призываем всех сделать пожертвование на программу через движение #AraratChallenge. На фото: футбольная команда села Иванян, Арцах @ «Девушки Армении: лидерство через футбол» (Girls of Armenia Leadership Soccer) * * * О Гуманитарной инициативе «Аврора» Гуманитарная инициатива «Аврора» – это организация, которая ставит перед собой цель найти решения мировых гуманитарных проблем на местах, уделяя особое внимание помощи самым обездоленным. Истоки ее миссии кроются в армянской истории, так как инициатива была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям и стремится преобразовать этот опыт в глобальное движение.

Деятельность «Авроры» основана на универсальной концепции благодарности в действии. Согласно ей, многие люди по всему миру, получившие помощь в тяжелые времена, могут выразить благодарность своим спасителям, оказав похожую поддержку кому-то еще. По мере того как все больше соратников «Авроры» будут присоединяться к этому глобальному движению, оно будет шириться и расти, вовлекая все больше спасителей и, что особенно важно, увеличивая число спасенных. Инициатива ищет решения острых гуманитарных проблем и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. «Аврора» верна своему принципу – «Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее» – и потому рада каждому, кто разделяет эту философию. Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов) инициатива поощряет основанную на конкретных действиях благотворительность, ориентированную на ощутимые результаты. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», “«Аврора» для Арцаха”, движение #AraratChallenge, Диалоги «Аврора», Гранты «Аврора», Сообщество «Аврора», Индекс «Аврора» и инициативу 100 LIVES. Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и Благотворительный фонд Гуманитарная инициатива «Аврора» (Ереван, Армения). «Аврора» для Арцаха Программа «Авроры» для Арцаха помогает народу Арцаха (Нагорного Карабаха), столкнувшемуся после войны 2020-го года с тяжелым гуманитарным кризисом.

По состоянию на март 2021 г. Гуманитарная инициатива «Аврора» уже выделила 1 740 000 долларов на поддержку 80 проектов в Арцахе, реализуемых местными и международными партнерами, и на оказание экстренной помощи пострадавшим от войны через организацию Hayastan All Armenian Fund. В рамках своей программы для Арцаха «Аврора» также приглашает в регион мировых гуманитарных лидеров, чтобы исследовать новые способы оказать помощь местным жителям, поддержать международный статус республики и обеспечить эффективность решений на местах.

Программа “«Аврора» для Арцаха” реализуется на базе движения #AraratChallenge, глобальной краудфандинговой кампании, направленной на удовлетворение гуманитарных потребностей в Армении и армянских общинах по всему миру. Кампания призвана увеличить воздействие и расширить область влияния Гуманитарной инициативы «Аврора», что позволит ей бороться с нищетой, развивать здравоохранение и предоставлять нуждающимся доступ к образованию. Любой человек может присоединиться к этому гуманитарному движению и подарить надежду на лучшее тем, кто в ней так остро нуждается. Начиная с октября 2020 года собранные движением #AraratChallenge средства направляются на поддержку гуманитарных инициатив, помогающих пострадавшему от войны народу Арцаха. Дополнительная информация о проектах в Арцахе, получающих поддержку «Авроры», а также цикл историй «Лица Арцаха» доступны на сайте AraratChallenge.com.