Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Анкара уходит с орбиты Москвы

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Анкара уходит с орбиты Москвы

«Эрдоган в рамках своей экспансионистской политики дошел до «стен» России, и для дальнейших шагов уже нелогично продолжать теплые партнерские отношения с Россией. На данном этапе, чтобы продвигать собственные интересы, Турция нуждается в поддержке своих партнеров по НАТО, и Эрдоган плавно переходит на свою традиционную орбиту, на орбиту НАТО ...».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации