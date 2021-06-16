Газета «Айастани Анрапетутюн»: Анкара уходит с орбиты Москвы

«Эрдоган в рамках своей экспансионистской политики дошел до «стен» России, и для дальнейших шагов уже нелогично продолжать теплые партнерские отношения с Россией. На данном этапе, чтобы продвигать собственные интересы, Турция нуждается в поддержке своих партнеров по НАТО, и Эрдоган плавно переходит на свою традиционную орбиту, на орбиту НАТО ...».

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