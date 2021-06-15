Армянские спортивные журналисты получили аккредитацию на Евро-2020

Представляющие Армению спортивные журналисты получили новую аккредитацию на Евро-2020. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил один из двух журналистов, представляющих Армению, Карен Рафаелян.

«Обезьянничества Азербайджана по лишению армянских журналистов аккредитации на Евро-2020 не продлились и двух дней. Вчера вечером я и мой коллега Давид Егиазарян получили новую аккредитацию.

Спасибо Федерации футбола Армении за быструю и эффективную реакцию. Помимо наших личных писем, ФФА была единственным учреждением, подавшим официальную заявку на урегулирование вопроса в УЕФА. Я благодарю Арцруна Бадаляна за его готовность предоставить юридические консультации, а также всех наших коллег-журналистов, которые вместе помогли поднять этот вопрос», - написал Рафаелян на своей странице в Facebook.

Накануне стало известно, что двум спортивным журналистам, представляющим Армению, Карену Рафаеляну и Давиду Егиазаряну было отказано в аккредитации на Евро-2020. Это было связано с Баку, правоохранительные органы которого должны были допустить журналистов к освещению в чемпионате Европы.