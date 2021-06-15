Блок «Армения» обещает устранить разногласия внутри страны

Блок «Армения» возвращается, чтобы вернуть триколору свои истинные краски, принести мир и спокойствие. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Возрождающаяся Армения», член блока «Армения» Ваге Акопян во время встречи с избирателями в Арташате, подчеркнув, что они едут объединить нацию.

«Мы не можем оставить наших детей в такой разделенной стране. Выбирая блок «Армения», вы выбираете Армению. Мы все идем на выборы », - заявил Ваге Акопян.

Представитель Верховного совета АРФД, член блока «Армения» Ишхан Сагателян отметил, что сегодня Армении необходимо национальное правительство, которое создаст национальное государство.

«Только национальное правительство положит конец этому разделению, ненависти, вражде, объединит потенциал всего армянского народа и приведет страну к развитию. Нам нужно правительство, ответственное за своих граждан, которое будет защищать границы страны, установит национальную солидарность и стабильность в стране, социальную справедливость. Вот именно эта команда, блок «Армения» может это сделать», - сказал Сагателян.