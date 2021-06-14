Азербайджан начал войну, опасаясь дальнейшего усиления Армении: Пашинян о причине войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список партии «Гражданский договор», считает, что Азербайджан начал войну в сентябре 2020 года, понимая, что если он подождет, то каждый следующий год Армения будет более устойчивой, чем в предыдущие годы. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Пашинян выразил во время встречи с избирателями в Масисе.

«Безопасность - самая важная повестка дня в стране, но когда мы говорим о безопасности, мы оглядываемся смотрим на границу, однако безопасность не начинается, а заканчивается солдатом, стоящим на границе. Безопасность начинается с самого маленького киоска, с того, берет ли каждый из нас кассовый чек после покупок или нет, печатает ли продавец чек или нет», - сказал Пашинян.

Он уточнил, при чем тут пограничник и кассовый чек. По словам Пашинян, связь здесь прямая: «Потому что безопасность - это в первую очередь расходы бюджета. Чем выше уплаченные налоги, тем больше бюджет, чем больше бюджет, тем больше возможностей для внесения изменений в Вооруженные силы».

Он добавил, что в 2018-2019 годах по этой логике военные расходы увеличились на 48%, а доходы госбюджета - на 1 миллиард долларов. «Мы сказали бизнесменам платить налоги в госбюджет, чтобы у правительства была возможность действовать и решать проблемы. И мы не успели завершить эту работу, потому что Азербайджан зафиксировал для себя, что если 7 или 10 лет назад он мог ждать, видя, что через 5 лет война будет для него намного легче, то в сентябре 2020 года он понял: если еще будет ждать, то каждый следующий год Армения будет более устойчивой, чем в предыдущие годы», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что в 2019 году Армения обеспечила самый большой экономический рост в евразийском регионе, доходы госбюджета увеличились. В 2019 году Армения приобрела 62% вооружений, приобретенных Арменией в 2011-2020 годах. Пашинян подчеркнул, что в 2018-2020 годах удалось осуществить 75% желаемого в области вооружений за 10 лет, т.к. затем начался коронавирус.

«Они поняли, что это самый подходящий момент для войны, потому что понимали, что если они будут ждать еще, то с каждым годом Армения будет более устойчивой, чем в предыдущие годы. Это было причиной войны. Они видели, что с 1998 по 2018 год общественная устойчивость нашей страны шла на убыль», - сказал Пашинян.

Он представил объемы оружия и боеприпасов, приобретенных во время предыдущих руководителей Армении, добавив, что оружие и боеприпасы, приобретенные во время его пребывания на посту премьер-министра, вдвое больше, чем те, которые были приобретены во время президентства Роберта Кочаряна и на 1 миллион долларов больше, чем те, которые были приобретены во время правления Сержа Саргсяна за 10 лет.