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Столтенберг: НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны

Столтенберг: НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны

НАТО продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после завершения процесса вывода войск в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед открытием саммита альянса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"НАТО не оставит Афганистан, мы будем продолжать готовить афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана, в частности аэропорты, после завершения вывода войск", - сказал генсек.


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