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У клуба «Арарат-Армения» новый главный тренер

У клуба «Арарат-Армения» новый главный тренер

У ереванского футбольного клуба «Арарат-Армения» новый главный тренер.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Главным тренером «Арарат-Армения» назначен российский специалист Дмитрий Гунько. Гунько ранее тренировал клубы «Спартак 2», «Химки», «Ной». Он много лет проработал в клубе «Спартак», последним клубом 45-летнего специалиста был «Ной».

Ранее футбольный клуб «Арарат-Армения» по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Анатолием Байдачным.


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