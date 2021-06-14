У клуба «Арарат-Армения» новый главный тренер

У ереванского футбольного клуба «Арарат-Армения» новый главный тренер.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Главным тренером «Арарат-Армения» назначен российский специалист Дмитрий Гунько. Гунько ранее тренировал клубы «Спартак 2», «Химки», «Ной». Он много лет проработал в клубе «Спартак», последним клубом 45-летнего специалиста был «Ной».

Ранее футбольный клуб «Арарат-Армения» по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Анатолием Байдачным.