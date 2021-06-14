«Просвещенная Армения» считает выходом из сложившейся ситуации формирование правительства единства
ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Армении необходимо сбалансированное национальное правительство, задействующее потенциал диаспоры. Как сообщает «Арменпресс», Эдмон Марукян, возглавляющий предвыборный список партии "Просвещенная Армения", участвующей во внеочередных парламентских выборах, сказал об этом в беседе с журналистами, имея в виду вопрос, почему партия " Просвещенная Армения" должна быть избрана.
«Необходимо выбрать очень простой ответ, потому что наша партия - новая сила, она не участвовала в разрушительном разграблении Армении, не участвовала в неудачах последних трех лет. Как оппозиционная парламентская сила, мы постоянно представляем альтернативу, советуем, пытаемся помочь в государственном строительстве. «Просвещенная Армения» - единственная сила, которая способствует внутреннему примирению, миру, единству и формированию правительства национального единства. Это означает, что 21 июня, гипотетически, может практически не быть оппозиционных парламентских сил, все силы могут стать частью правительства национального согласия», - сказал Эдмон Марукян.
По его словам, сегодня Армения переживает тяжелый послевоенный кризис. И то, что происходит сегодня, нецензурная брань, язык вражды, по мнению Эдмона Марукяна, не помогает ни в одном вопросе. Не помогает ни изгнанию турок с границы, ни переговорам, ни возвращению военнопленных. А те поствыборные процессы, которые снова готовятся, ни к чему хорошему не приведут.«Поэтому мы призываем избрать партию «Просвещенная Армения», чтобы люди не эмигрировали из страны. Мы просим людей проявить авторитет, чтобы объединить всех вокруг стола. Никакая сила в Армении не должна иметь абсолютной власти. Мы все жертвы этого как до революции, так и после нее. Нам нужно сбалансированное национальное правительство, задействующее потенциал диаспоры, чтобы мы могли вывести страну из этой ситуации», - добавил Эдмон Марукян.
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