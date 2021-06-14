Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО тему систем С-400

Президент США Джо Байден намерен обсудить с турецким лидером Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО тему размещенных в Турции российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Да, он будет [это обсуждать]. С-400, да, зенитные ракетные системы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Салливан не стал говорить о том, что именно может сказать Байден Эрдогану по этой теме.

Помощник президента в то же время сообщил, что Байден в разговоре с турецким лидером намерен затронуть вопросы отношений Анкары с Москвой и Пекином, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.