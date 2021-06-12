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Блок «Честь имею» будет укреплять союзнические отношения с Россией

Блок «Честь имею» будет укреплять союзнические отношения с Россией

Обеспечение безопасности Армении имеет первостепенное значение для блока «Честь имею».

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 июня заявил член блока «Честь имею» Вардан Восканян.

«Мы будем укреплять Армению —со всеми ее структурами безопасности. Второе направление — это углубление связей с международными партнерами», - сказал Восканян.

Он подчеркнул, что блок «Честь имею»укрепит союзнические отношения с Россией. По словам Восканяна, армяно-российские отношения должны превратиться в новое партнерство, в котором Армения будет воспринимаемым  и надежным партнером.

«В армяно-российских отношениях появились новые пространства. Присутствие российских миротворцев в Арцахе обеспечивает безопасность армянского населения и пресекает  любые перспективы геноцидальных действий  со стороны турецко-азербайджанского альянса», - сказал он.


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