Блок «Честь имею» будет укреплять союзнические отношения с Россией

Обеспечение безопасности Армении имеет первостепенное значение для блока «Честь имею».

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 июня заявил член блока «Честь имею» Вардан Восканян.

«Мы будем укреплять Армению —со всеми ее структурами безопасности. Второе направление — это углубление связей с международными партнерами», - сказал Восканян.

Он подчеркнул, что блок «Честь имею»укрепит союзнические отношения с Россией. По словам Восканяна, армяно-российские отношения должны превратиться в новое партнерство, в котором Армения будет воспринимаемым и надежным партнером.

«В армяно-российских отношениях появились новые пространства. Присутствие российских миротворцев в Арцахе обеспечивает безопасность армянского населения и пресекает любые перспективы геноцидальных действий со стороны турецко-азербайджанского альянса», - сказал он.