В поляризованном общественевозможны конструктивные взаимоотношения. Кочарян искоренитвражду

Второй президент РА, кандидат в премьер-министры от блока «Айастан» Роберт Кочарян на 6-й день избирательной кампании посетил город Спитак Лорийской области.

Как передает Арменпресс, в ходе встречи с гражданами он вспомнил свои визиты в Спитак в период своего президентства.

"У меня хорошая память. Я помню каждое лицо в Спитаке, даже лица строителей— кто какое здание строил. И самым большим стимулом к увеличению объема этой работы быламысль: как я буду смотреть людям в глаза в следующий раз? Для меня это было делом чести и ответственности», - сказал Кочарян.

Он заявил, что нынешнее правительство ничего не сделало для Спитака за последние три года. «После 20 июня вы увидите правительство, для которого будет честью смотреть вам в глаза каждый раз приезжая сюда, и говорите о том, что мы сделали», - пообещал Кочарян.

Он заявил, что они приходят к власти для восстановления безопасности страны, защиты ее границ и обеспечения экономического роста, прекращения эмиграции, создания рабочих мест, обеспечения благополучной жизни для всех.

"Мы принесем с собой мир, спокойствие. Я говорю это на всех митингах. В поляризованном обществе не может быть конструктивного отношения друг к другу. Ничего нельзя сделать, если мы не объединимся в единый кулак и не построим процветающую, развивающуюся, сильную Армению», - сказал Кочарян.