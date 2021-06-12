Ucom предлагает приобрести смартфон Alcatel 1S и получить в подарок наушники TWS Hiper OKI

Компания Ucom предлагает приобрести смартфон Alcatel 1S выпуска 2021 года всего за 2000 драмов в месяц и получить в подарок один из розовых и голубых беспроводных наушников TWS Hiper Oki.

«Если вы предпочитаете одновременно иметь стильный и многофункциональный смартфон и при этом общаться со своими близкими, тогда не упустите возможность получить также беспроводные наушники в подарок», - как передает Арменпресс, отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Смартфон Alcatel 1S производства 2021 г. оснащен тремя камерами, основная из которых в 13 Мп, широкоформатным дисплеем HD+ в 6․52 дюйма, а также возможностью день и ночь напролет использовать аккумулятор емкостью в 4000 мАч с функцией Smart Manager. А беспроводные наушники TWS Hiper Oki можно использовать 3 часа подряд, к тому же на расстоянии до 10 метров.

Смартфон можно приобрести онлайн в интернет-магазине Ucom. Кроме того, при оформлении кредита на 36 месяцев покупателям будет предоставлена льгота в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.