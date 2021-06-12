На боевых позициях восточной части госграницы РА стоят командиры легендарного отряда

Боевой настрой военнослужащих, стоящих на боевых позициях в зоне обороны 2-го армейского корпуса, высок, они готовы выполнять поставленные задачи на в любой момент.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель командира 2-го армейского корпуса полковник Айк Петросян, представляя одну из новых боевых позиций в районе Соткскогорудника.

«Уверяю вас, что боевой дух военнослужащих высокий. На боевых позициях стоят командиры легендарного отряда, героизм которых останется в истории. Во время войны они руководили боевыми действиями», - подчеркнул Петросян.

Старшина опорного пункта, младший сержант Варужан Туманян, участвовавший в 44-дневной Арцахской войне и защищавший военную позицию «Оваз-1» в Карвачаре, говорит, что они оставались на своей позиции до самого конца войны.

«Когда началась война, я был в одной из воинских частей в Карвачаре. Вооруженные силы Азербайджана атаковали наш дивизион, мы по тревоге поднялись на позиции. Я защищал боевую позицию«Оваз-1», противнику удалось ее захватить, но мы контратаковали и отбили позицию и находились на этой позиции до конца войны», - сказал Туманян.

Военнослужащий срочной службы отметил, что во время войны силу духа придавала помощь народа, слова командиров

«После 9 ноября нам было грустно, мы были подавлены, но с пониманием подходили ко многим вопросам. Всему будет свое время, мы немного окрепнем, и все будет так, как мы хотим. Конечно, я верю, что мы вернем утраченные территории, нам просто нужно время, чтобы окрепнуть», - сказал Туманян.

Варужану осталось отслужить 30 дней. На вопрос, что он приобрел и возьмет с собой со службы, Варужан ответил—хороших друзей и воспоминания.

Карен Хачатрян