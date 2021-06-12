"Айастани Анрапетутюн". Давление на Баку с целью предотвратить провокации на границе

«Напряженность на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном растет день ото дня. Если раньше приграничные инциденты происходили в основном между пограничниками с применением физической силы, то сегодня участились перестрелки.

Это закономерно, поскольку между странами, совсем недавно находившимися в состоянии войны и сейчас живущими в условиях без демаркации границ, такие инциденты будут происходить. И здесь беспокоит то, что в нашем случае их количество и качество растут с большой скоростью. Примечательно, что последняя перестрелка произошла в то время, когда Вооруженные силы РА не допустили азербайджанцев к проведению инженерных работ в нарушение границ РА.

Это доказывает, что, если официальный Баку продолжит проводить провокационные действия у границы с Арменией, он получит адекватный ответ, что может привести к очередной напряженности ситуации, за которую будет нести ответственность только Азербайджан».

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